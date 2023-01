Tennis, il secondo Tpra provinciale va a Luca Salviato

Il secondo Tpra veneziano, svoltosi presso i campi della Polisportiva Bissuola, a Mestre in via dei Mille 16, e valido per il road to Rome, è stato vinto da Luca Salviato. Il camponogarese ha regolato in finale il favorito del seeding Nicola Pellizzon, giocatore del Marcon, al long tie-break. Terzi posti per Maurizio Spolaore dello Scorzè e Davide Scarpa del Ca’ del Moro.

A Mirano dal 21 al 22 gennaio 8° Rodeo Aquarius Fitp per giocatori fino alla 2^ categoria. Iscrizioni maschile e femminile fino a 48 adesioni entro le ore 12 del 19/1. A Spinea dal 21 al 22 gennaio Rodeo Giovanile under 14 e 16 maschile e femminile Candy Bowl. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/1.

Weekend 28 e 29 gennaio alla Canottieri di San Giuliano Rodeo “Ai Progetti” maschile e femminile per giocatori di 3^. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/1.

Al Tc Dolo il 28 e 29 gennaio Tpra singolo maschile limitato ai giocatori inferiori ai 50 anni, Iscrizioni entro le ore 12 del 26/1 al numero 347-6838224 Andrea. A Scorzè, sempre il 28 e 29, Rodeo Giovanile singolare maschile under 16 diretto da Evelin Lazzari. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 26/1.