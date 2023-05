Al Tennis Bissuola il campionato a squadre Tpra: mestrini al terzo posto

Allo Sporting Venice Center by Polisportiva Bissuola, in via dei Mille, si è svolto il Tpra a squadre dove i giocatori mestrini sono giunti al terzo posto. Andrea Checchin, Ivan Costantini e Alessandro Avezzù non sono riusciti a superare lo scoglio trevigiano dello Sporting Life Center. A Loro la vittoria finale dopo aver superato anche i bellunesi del Sedico.

Niente da fare per le ragazze del Green Garden a Vicenza. Le padrone di casa vincono tutti gli incontri di singolo. Greco Lucchina Greta (Vi) 2.3 b. Beatrice Pelosin (GG) 2.7 6/0 6/0; Segato Eva (Vi) 2.5 b. Parente Sophie (GG) 2.7 6/3 6/7 6/3. Sartori Giulia (Vi) 2.6 b. Monetti Laura (GG) 3.2 6/2 6/3. «Era una mission impossible - commenta il capitano della squadra Matteo Pasqual - ma quello che delle Green mi è piaciuto di più è stato l’atteggiamento in campo. Hanno affrontato questa gara col piglio giusto». L’altra semifinale per la promozione ha visto vincere le trevigiane del Park tennis con il Peschiera.

Continua stupire l’under 16 del Green Garden Edoardo Pezzato che, nell’Open di Este, da 3.1 vince la sua gara. Entrato nel main draw, ha già liquidato due giocatori di seconda categoria.

Tornei in corso

Fino al 13/5 a Porto Santa Margherita torneo d’apertura stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria con 82 iscritti. A Bibione il Kinder Trophy Joy Of Moving. Una kermesse giovanile. Il Mini dagli 8 ai 12 anni maschile e femminile è in svolgimento fino al 7 maggio con una 40 di giovani.

Tornei con iscrizioni aperte

Dal 5 al 14 maggio al Republic di Jesolo torneo Open di 2^ categoria maschile e femminile con 1.000€ di montepremi. Iscrizioni per 50 posti nel maschile e 20 nel femminile entro le ore 12 del 3/5. A Bibione dal 6 al 14 maggio il Kinder Trophy Joy of Moving. Junior per i giovani dai 13 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 maggio.