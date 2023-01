È Davide Bartoli il primo vincitore veneziano della stagione tennistica 2023

A Mira si è concluso il torneo Tpra prequali circuito road to Rome di singolo maschile. Una dozzina i fighters in lizza. L’ha spuntata il giocatore di casa Davide Bartoli, che in finale si è aggiudicato l’incontro con Michele Cozzi del Tc Dolo. Terzi posti per Raffaele Bernardin del Santa Maria di Sala e per il trevigiano Giacomo Boato.

Soddisfazione del presidente del Tennis Club Mira, Massimiliano Esposito, che ha aperto questa edizione agonistica veneziana. Precisa che questo è il primo appuntamento di una lunga serie, che concentrerà principalmente nelle giornate di domenica grazie al circuito Tpra.

Tpra anche alla Bissuola 14 e 15 gennaio, singolare maschile e femminile sempre valido per il road to Rome. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/1. Informazioni presso Federico 338-6989214.

A Mirano dal 21 al 22 gennaio 8° Rodeo Aquarius Fit per giocatori fino alla 2^ categoria. Iscrizioni maschile e femminile fino a 48 adesioni entro le ore 12 del 19/1. Al Tc Dolo il 28 e 29 gennaio Tpra singolo maschile limitato ai giocatori inferiori ai 50 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 26/1 al numero 347-6838224 Andrea.