Tennis, il trofeo Baldi Pomiato va a Galassi e Vinci

Si è conclusa a Santa Maria di Sala la 41^ edizione del Trofeo Baldi Pomiato di tennis, competizione di 3^ categoria con draw maschile e femminile diretta da Maria Ivonne Vecchiato, coadiuvata da Paolo Vecchiato con la supervisione di Giovanni Napolano.

Dei 73 giocatori i migliori sono risultati essere: nel maschile il duo Green Garden Giovanni Mariutto ed Alessandro Galassi, dove ha prevalso quest’ultimo in due set. Terzi posti per l’under 18 del Plebiscito Edoardo Scodellari e per Alistair Sasha Bonaldo del Cittadellese. In evidenza, proveniente dal 4^, Luca Tombolato del Lotario Monti di Camposampiero ed il giocatore di casa Stefano Moro.

Nel femminile davanti a tutte Federica Vinci dell’Arca di Spinea che ha messo alle sue spalle in due set l’under 14 riminese Sofia Baldani. Terze piazze per Anastasia Angela Fasolato patavina under 18 dello Sporting Life Center e per la giocatrice di casa Serena Muffatto che dalla quarta categoria ha messo entrambi i piedi in quella superiore.

Tornei in corso

Al Venice Sporting Center by Pol. Bissuola fino al 13 luglio 4^ maschile e femminile 69 iscritti.

A Fossalta di Portogruaro fino al 14 luglio 8° Memorial Luca D’Orologio torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 104 i players in lizza.

A Porto Santa Margherita dal 6 al 20 luglio Torneo di 3^ categoria maschile e femminile, con 68 giocatori.

A Scorzè dal 6 al 17 luglio torneo di 3^ maschile e femminile con prize money di 1.000€, con 69 giocatori.

A Camponogara dal 6 al 21 luglio Torneo di 3^ categoria Fornea Impianti solo draw azzurro. Sono 40 i contendenti.

Al Tc Dolo fino al 14 luglio Open femminile Studio Menin con 1.000€ euro di montepremi e 44 contendenti.

Tornei con iscrizioni aperte