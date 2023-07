Tennis, i risultati del trofeo Faraguna Assicurazioni alla Canottieri Mestre

Alla Canottieri Mestre si è concluso il Trofeo Faraguna Assicurazioni, competizione di 3^ categoria andato alla veneziana Donaggio ed al vicentino Marangon. Diciassette giorni di bel tennis a San Giuliano dove hanno incrociato le racchette 125 tennisti, coordinati da Costantino Zorico.

Nel maschile spunta la testa di serie numero 5 del seeding e li mette tutti in fila. È il vicentino dei Comunali di Vicenza Francesco Piersanto Marangon che in una finale thriller ha vinto per 11-9 sul giocatore adel Green Garden Giovanni Mariutto. Terze piazze per il beniamino di casa Cristiano Cavaldoro e per il trevigiano Andrea Cattaneo. Awards per le 5 vittorie di Jacopo Zambon del Tc Mestre e le 4 di Marco Smerghetto del Green Garden.

Nel draw rosa per 10-8 nel terzo set vince la giocatrice del Tc Venezia Carlotta Donaggio che supera in finale la favorita Alessia Vittoria Landi del Park di Villorba. Terze piazze per Angelina Soltoianu under 14 padovana del Guizza e per l’under 14 del Dolo Iris Masetto.

I tornei in corso

Allo Sporting Venice Center torneo di 4^ solo femminile con 14 tenniste diretto da Elena Scomparin. Finali lunedì 17 alle ore 18.00. In tenzone l’under 16 Maddalena Tonolo e l’under 18 Giorgia Perini entrambe del Green Garden.

Fino al 27/7 a Camponogara Torneo Fornea Impianti torneo di 3^ maschile, 71 iscritti coordinati da Alessandra Gislon.

Fino al 23 luglio a Porto Santa Margherita torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 85 i giocatori coordinati da Davide Corredig.

Fino al 23/7 a Scorzè solo draw rosa diretto da Evelin Lazzari con 1.000€ di montepremi e 22 giocatrici coordinate da Matteo Rossetto.

Fino al 29/7 allo Sporting Mestre di Via Terragliol 14° Memorial Ermanno Orler, Open maschile. Sono 80 i giocatori a confronto coordinati da Simone Zucchetti.

Tornei con iscrizioni aperte