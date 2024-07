Tennis, il trofeo Studio Menin di Dolo va a Beatrice Zucca

Al tennis Club Dolo si è concluso l’Open femminile Studio Menin con 44 giocatrici. Competizione diretta da Micaela Barbuni e con la supervisione di Andrea Spolaore che hanno assegnato la vittoria a Beatrice Zucca con tessera del Cagliari.

In finale la 2.5 testa di serie numero uno del seeding con 6/0 7/5 ha messo al secondo posto Penelope Ronchi del Park di Villorba che per arrivare in finale si è fatta largo con 3 vittorie. Terzi posti per Aurora Vignaduzzo del Portogruaro e per Victoria Zenato under 18 del Plebiscito, tornata a gareggiare dopo un paio d’anni di stop come la finalista Ronchi.

Due gli exploit dalla terza categoria che hanno piantato un paio di bandierine nel main draw. Sono la vicentina Virginia Carnino e l’under 14 del Green Garden Cecilia Sacchetto, già pronte per la categoria pro del tennis. La finale del draw di 4^ è derbyssimo tra le giocatrici di casa, famiglia Polato, con Francesca che ha superato in due set Ilaria.

Tornei in corso

A Porto Santa Margherita fino al 20 luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile, con 68 giocatori.

A Camponogara fino al 21 luglio torneo di 3^ categoria Fornea Impianti solo draw azzurro con 40 i contendenti.

A Mira fino al 21/7 Coppa Valmarana in corso per giocatori di 4^ categoria maschile, diretti da Gaia Colombo con 36 giocatori a confronto.

Allo Sporting Mestre di Via Terraglietto fino al 26 luglio 15° Memorial Orler, open maschile fino ai 2.1, con una cinquantina di contendenti.

A Portogruaro fino al 28 luglio 3^ maschile di singolare e doppio fino ai 3.4 e singolare femminile fino alle 3.1, con 119 players.

Al Davis Plus Center fino al 28 luglio Summer Trophy di 4^ categoria maschile e femminile.

Alla Canottieri Mestre dal 20 al 28 luglio c’è il memorial Guido Donzella torneo giovanile dai 12 ai 16 anni.

Tornei con iscrizioni aperte

A Mirano dal 27 al 4/8 torneo di 4^ denominato Slice al maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25/7.

Al Tc Venezia dal 27/7 al 8 agosto torneo Brilla per giocatori e giocatrici di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 luglio.

Allo Sporting Venice Center by Polisportiva Bissuola dal 1 al 13 agosto la tappa provinciale dell’Ibi 2025 per soli giocatori tesserati di 4^ categoria e appartenenti a società della provincia di Venezia. Iscrizioni entro le ore 12 del 30 luglio.