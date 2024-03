Tennis, i risultati del Rodeo giovanile Trofeo Windtre Partner Piazza Ferretto

Erano in 118 i giovani tennisti che si sono contesi i sette draws, coordinati da Riccardo Sacco, con i relativi trofei messi in palio da Windtre Partner di Piazza Ferretto.

Francesca Cavalier ha premiato i più giovani vincitori assieme a Simone Aquaro. Nel maschile under 10 il rodigino Giovanni Milani con Marco Barbali dell’Eurosporting di Treviso. L’under 12 maschile Rocco Zampieri del Plebiscito di Padova ha stoppato in finale la lunga corsa del trevigiano Pietro Stella dello Junior di Santa Lucia, reduce da 7 gare in due giorni. Terzi posti per il trentino Alexander Lattisi del Rovereto e per Nicola Ingravalle del Tc Mestre.

Nell’under 14, il più conteso con 32 players, finale tutta St Bassano tra i due 3.4 Lorenzo Scalettari ed Edoardo Polloni. Vince Scalettari una delle più belle partite del torneo per 5/4 4/0. Terzi posti per il giocatore di casa Giancarlo Busi e per Antonio Giangregorio del Tc Dolo.

L’under 16 è un derby tutto in casa Green Garden con Federico Zuin che tarpa le ali al favorito Nicolò Zavan. Bronzi per Edoardo Novello del Green e Pietro Longo bellunese del Norcen.

Nel femminile per le più piccole Aisha Maria Imolese del Green Garden ha messo al secondo posto Alice Trevisan del Mogliano. Nell’under 12 Teresa Novello ha fatto vedere di poter accedere alla testa della 4^ categoria, nonostante l’ottima prova della montelliana Emma Andreetta. La giocatrice del Green Garden in attesa di poter prendere la classifica nella categoria under 12 è già al suo secondo successo stagionale. Terzo posto per Bianca Galliazzo sempre del Green.

Nell’under 14 con 21 giocatrici su tutte Maria Sole Rubagotti. La vicentina del Sovizzo in finale dopo una bella e lunga battaglia piega le resistenze della giocatrice del Tc Dolo Benedetta Donà. Quest’ultima reduce dalle precedenti 5 vittorie non è riuscita a mettere la ciliegina sulla torta. Bronzi per le patavine del Plebiscito Leila Frigato e Greta Maria Biliato.