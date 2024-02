Non solo "effetto Sinner": il tennis spopola con 51mila iscritti in Veneto

Il Veneto Fitp archivia il 2023 superando i 51mila tesserati: un popolo di appassionati della racchetta, da tennis, padel e beach, che a breve si arricchirà anche dei pionieri del pickleball. Un traguardo impensabile fino a qualche anno fa, quando gli associati superavano a malapena le diecimila unità. «Agli inizi degli anni 2000 abbiamo ripreso in mano le redini della Federazione - racconta il presidente regionale Fitp, Mariano Scotton - e da allora è iniziata una risalita costante. Le nostre politiche sportive hanno risollevato le sorti del tennis, portandoci a quello che siamo diventati oggi».

I tennisti italiani infiammano gli appassionati, fra Coppa Davis e Australian Open, grazie alla punta di diamante Jannik Sinner. «Sono il nostro orgoglio e al tempo stesso rappresentano la cima di un iceberg che rivela un grandissimo lavoro di squadra, con un investimento incessante sulle scuole, sui giovani talenti, sul movimento di base. Negli anni, a livello centrale, hanno rivoluzionato positivamente il sistema rendendolo virtuoso e a livello periferico le regioni continuano a progredire e a crescere con entusiasmo».

Come, appunto, accade in Veneto. «Degli oltre 50mila iscritti, 11.600 sono agonisti, atleti che partecipano a tornei e manifestazioni a livello competitivo, mentre altri 25mila sono non agonisti, un popolo che riempie i campi da tennis, padel e beach. A questi numeri si aggiungono le tessere socio e le Racchette di classe che rappresentano un progetto virtuoso con i ragazzi nelle scuole». Inoltre, prosegue Scotton, «abbiamo investito mantenendo uno sguardo complessivo e ponendo l’accento su tutte le nostre attività. A livello giovanile abbiamo promosso con convinzione le Final four che permettono ai ragazzi di concludere la stagione in sede unica, facendo un’esperienza formativa che abbina agonismo e socializzazione. Finali in sede unica anche per la Coppa Comitato, i Veterani e la Serie D, eventi molto apprezzati. E poi ancora l’attenzione ai club sulle novità della riforma dello sport e il sostegno agli eventi internazionali, che anche nel 2023 hanno contato in Veneto ben sei competizioni Itf, Atp e Wta. Ringrazio i dirigenti e i presidenti di questi sodalizi che dimostrano coraggio e grandi capacità organizzative mettendo in vetrina, nella nostra regione, il tennis di altissimo livello».

«Fra gli obiettivi principali - aggiunge - avevamo lo sviluppo del tennis per tutto l’anno e a questo proposito è stata vincente l’idea di attivare e promuovere tornei con formula Rodeo, che negli anni hanno raggiunto il numero incredibile di 160 manifestazioni». Senza far mancare poi le tradizionali competizioni nel territorio: «Abbiamo un fitto calendario di eventi che propone oltre 450 tornei all’anno, dove ognuno può partecipare a seconda della propria categoria. Dai tornei Rodeo agli Open, un vero e proprio ventaglio di opportunità per i nostri agonisti».

Infine, le ultime novità: «Vogliamo promuovere ancora di più l’attività di base premiando i circoli che organizzano tornei di quarta categoria, perché siamo convinti che questa fascia di giocatori debba avere ancor più possibilità di partecipazione alle gare e sono convinto che con le grandi vittorie dei nostri Azzurri il mondo del tennis riceverà ulteriore spinta verso l’alto».