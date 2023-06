Tennis, Veneto Open: oggi si concludono gli ottavi di finale

La seconda edizione del Veneto Open torneo Wta 125 continua a sciorinare spettacolo. La giornata di mercoledì ha registrato l’arresto della corsa della ventenne Lisa Pigato proprio nel giorno del suo compleanno. La tedesca Tatjana Maria era troppo tosta per l’azzurra che non ha affatto sfigurato contro la numerouno del seeding.

Un doppio 6/3 è un punteggio lusinghiero. La dice lunga sul lavoro fatto ed anche sul percorso da fare, potrebbe essere visto come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma per scardinare il gioco della tedesca ci vuole un’avversaria con un bagaglio di gioco molto assortito. Forse venerdì in occasione dei quarti di finale, troverà pane per i suoi denti. È abbinata alla belga Yanina Wickmayer alla sua convincente "second life". La fiamminga ha fatto vedere tutto il repertorio del suo ricco tennis, fatto di oltre due ore di gioco e l’ha messo in campo non contro una giocatrice qualsiasi. L’avversaria di turno era la 24enne statunitense Sofia Kenin con un pedigree di 5 titoli Wta. Nove anni di gioco professionistico sono usciti nel terzo set, dove la tenacia ha premiato la 32enne che sta bussando alla porta delle top 100. Wickmayer che assieme alla olandese Schoofs ha vinto anche nel doppio serale contro il duo italico Brancaccio-Stefanini, anche qui nel terzo set.

La giornata odierna vede il completamento del tabellone degli ottavi di finale che porterà le vincenti ai quarti, con il seguente orario. Alle 13.00 aprono le danze con il doppio Cristian e Danilovic vs Anshba e Detiuc; alle 13.30 Krueger-Swan due giocatrici molto spettacolari; a seguire verso le 15 sul centrale Montgomery-Pigossi e Brancaccio-Bonaventure. Il match clou del “serale” alle 18 Stefanini-Rodina intervallato dall’ultimo doppio di giornata con le favorite americane Krueger e Kulikov opposte al duo coreano Han e Jang.