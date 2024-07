Tennis, primo giorno di gare al Venice Bowl per le nazionali U10

Sono iniziate martedì 16 luglio, sui campi del Green Garden Village di Asseggiano (Mestre), le partite del Venice Bowl, primo torneo mondiale a squadre per under 10 che si concluderà domenica 21 con le finali.

Incuranti della canicola i piccoli tennisti e le piccole tenniste provenienti da 11 nazioni hanno dato vita a partite spesso molto belle ed equilibrate, mostrando in molti casi già un'ottima impostazione tecnica: del resto si tratta dei prospetti migliori della categoria che ciascuna federazione ha selezionato per questa specie di Coppa Davis per giovanissimi.

L'Italia si è presentata a Mestre con due squadre e 12 elementi, 6 maschietti e 6 femminucce. I loro nomi: Sofia Brigatti, Vittoria Casini, Emma Cortonelli, Virginia Iacobuzio, Cecilia Rondinelli, Alessia Widmann, Ascanio Castellana, Giovanni Fazio, Niccolò Magnani, Tommaso Migliorini, Leonardo Muscella, Alessandro Romani. Sono tutti classe 2014.

I tecnici federali che li guidano in questa settimana veneta sono Maurizio Calcagno, Riccardo Rosolin, Massimo Valeri e Pierpaolo Vidiri. «Sono ragazzini - spiega Vidiri - che hanno già delle ottime basi tecniche, che hanno svolto raduni regionali, di macroarea e nazionali. Un lavoro capillare che la federazione sta ormai svolgendo da molti anni ed i cui frutti si vedono a livello professionistico. Al di là del talento individuale, i Sinner e i Musetti nascono anche grazie a questa semina federale. E questo confronto internazionale non può che migliorare il bagaglio dei nostri mini tennisti».

La prima giornata è stata particolarmente incoraggiante per i piccoli azzurri. I due team femminili al mattino hanno battuto rispettivamente l'Ungheria e la Spagna entrambi per 3-0 (due singoli e un doppio). E contro le stesse nazioni nel pomeriggio l'Italia ha fatto il bis con i maschietti. Gli altri risultati femminili: Francia-Bulgaria 2-1, Malta-Turchia 3-0, Serbia-Sudafrica 2-1, Slovenia-Messico 2-1.

La festa di colori, di amicizia e di tennis prosegue mercoledì 17 nel club del presidente Fabio Sapori con la seconda giornata in cui i due Team Italia sfidano rispettivamente Sudafrica e Messico.