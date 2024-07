Tennis Venice Bowl: Italia, Francia e Bulgaria alle semifinali

Francia, Italia 1, Messico (vincitrici dei tre gironi eliminatori) e Bulgaria (ripescata come migliore seconda) in campo femminile; Francia, Italia 1, Slovenia (vincitrici dei tre gironi) e Bulgaria (migliore seconda) in campo maschile. Ecco le otto squadre che sabato 20 luglio daranno vita alle semifinali del Venice Bowl, il primo campionato mondiale di tennis a squadre under 10 che per tutta la settimana si svolge al Green Garden Village di Mestre-Venezia.

Pertanto Francia, Italia e Bulgaria piazzano sia femminucce che maschietti nelle sfide per il podio, segno di scuole tennistiche che a livello giovanile evidentemente funzionano molto bene fin dalle età più basse.

Le due "variabili" nei due poker di semifinaliste sono il Messico tra le ragazzine e la Slovenia tra i ragazzini, due squadre che hanno sorpreso gli addetti ai lavori per le loro qualità tecniche ed anche per la resistenza dei piccoli atleti. Ma tutte le squadre presenti in questo bellissimo torneo vanno accomunate per l'impegno, l'abnegazione, i valori tecnici, per lo spettacolo variopinto che stanno offrendo e per la simpatia e la correttezza fuori dal campo.

Venerdì 19, giorno di riposo dopo la conclusione della fase a gruppi, a questo proposito vedrà tutte le comitive unite in una giornata di festa: prima con un tour in battello allestito dall'organizzazione e dagli sponsor alla scoperta dei gioielli della laguna veneziana; e poi nel tardo pomeriggio (dalle 18) in una autentica parata all'esterno del Green Garden con presentazione di tutte le squadre, con le loro bandiere e i loro inni. Preludio alle giornate decisive di sabato 20 e domenica 21 luglio.

Questi i risultati della terza ed ultima giornata della fase a gruppi (Round Robin).

Femminili: Francia-Malta 3-0, Bulgaria-Turchia 3-0, Italia 1-Serbia 3-0, Sudafrica-Ungheria 2-1, Italia 2-Slovenia 3-0, Messico-Spagna 3-0.

Maschili: Francia-Turchia 3-0, Bulgaria-Malta 3-0, Italia 1-Serbia 2-1, Ungheria-Sudafrica 3-0, Slovenia-Italia 2 3-0, Messico-Spagna 2-1.

E queste le classifiche finali dopo la fase Round Robin. Femminili, gruppo A: 1. Francia, 2. Bulgaria, 3. Malta, 4. Turchia. Gruppo B: 1. Italia 1, 2. Serbia, 3. Sudafrica, 4. Ungheria. Gruppo C: 1. Messico, 2. Italia 2, 3. Spagna, 4. Slovenia.

Maschili, gruppo A: 1. Francia, 2. Bulgaria, 3. Turchia, 4. Malta. Gruppo B: 1. Italia 1, 2. Ungheria, 3. Serbia, 4. Sudafrica. Gruppo C: 1. Slovenia, 2. Italia 2, 3. Spagna, 4. Messico.

Pertanto sabato 20 avrà questo programma.

Main draw Girls (dalle ore 9): Francia-Messico e Italia 1-Bulgaria (le vincenti domenica nella finalissima, le due perdenti alla finale per il terzo posto). Consolation draw Girls (sempre dalle ore 9): Italia 2-Malta, Spagna-Sudafrica, Slovenia-Ungheria, Turchia-Serbia.

Main draw boys (dalle ore 14): Francia-Slovenia e Italia 1-Bulgaria (vincenti in finalissima, perdenti per il terzo posto). Consolation draw boys (dalle ore 11.30): Italia 2-Turchia, Sudafrica-Spagna, Malta-Serbia, Messico-Ungheria.

Le finali per definire tutte le posizioni dalla prima alla dodicesima si giocheranno domenica mattina a partire dalle ore 9. Al termine della mattinata sono previste le premiazioni con la proclamazione delle due squadre campioni del mondo che iscriveranno il loro nome per la prima volta assoluta nell'albo d'oro di questa categoria.