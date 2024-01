Tennis, al Venice Sporting Center vince Andrea Roveda

Al momento sono cinque le squadre tennistiche veneziane già qualificate per le finals di Verona del 18 febbraio. Nel gruppo B maschile il Chioggia con i padovani del Monselice. Nel B femminile le ragazze del Tc Dolo con quelle della Barchessa di Casale sul Sile. Nel C femminile quelle del Santa Maria di Sala hanno sbaragliato le vicentine del Noventa, e saranno abbinate alle tenniste del Castelfranco vincenti sulle bellunesi. Nel C maschile mancano ancora due giornate di gare, con il draw giunto ai quarti di finale, dove in lizza c’è ancora il Ca’ del Moro che deve superare lo scoglio dei veronesi Nogarole Rocca. I loro compagni di squadra maschile e femminile del gruppo D saranno abbinati ai trevigiani del Casale sul Sile, che ha piazzato nelle finals 3 formazioni.

Si è concluso allo Venice Sporting Center il rodeo maschile by Polisportiva Bissuola di Mestre. Erano 20 i tennisti in lizza, coordinati da Antonio Asquino che ha decretato la vittoria di Andrea Roveda. Il giocatore del Tc Marcon si è imposto in finale per 5/4 4/0 sul giocatore dell’Arca di Spinea Mattia Migliorini. Terzo posto per la mina vagante Alessandro Barbato della Canottieri Murano, che con 5 vittorie è stato l’unico ad impegnare a fondo il winner. L’altro bronzo è andato alla testa di serie numero due Giancarlo Busi del Green Garden.

Prossimi tornei