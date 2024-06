Tennis, all'Open Crown di Dolo si impone Pietro Romeo Scomparin

L’Open Crown di Dolo ha concluso con il bel tempo. La kermesse diretta da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore ha fatto vedere al parterre di spettatori il miglior tennis del Veneto. Sabato con l’ultima gara in programma si è concluso questo Open che ha visto la partecipazione di 169 giocatori.

Il price money più alto è andato a Pietro Romeo Scomparin che si è imposto in due set su bassanese Tommaso Gabrieli. Un primo set dove il ragioniere del rettangolo Gabrieli sembrava potesse far quadrare i conti a suo favore, ma non li ha fatti bene con il pride di Scomparin. Risvegliatosi dal torpore Scomparin ha messo la caldaia in pressione e ha continuato a macinare il suo gioco, e dallo svantaggio di 5/3 non ha più perso un game, chiudendo l’incontro per 7/5 6/0. Complice anche il gioco all’aperto sui campi esterni dove Scomparin vi scendeva per la prima volta, abituato a giocare in quelli del suo club permanentemente coperti ed in quelli del club dolese dove a causa del maltempo ha dovuto farvici riparo.

La finale è stata diretta dall’unpair chair Francesco Di Mauro. Dunque bronzi per il bergamasco Andrea Fiorentini e per il vicentino Alberto Orso. Da annotare la bella prova del giocatore dell’Horizon Andrea Martellato che ha ceduto il passo al bergamasco Fiorentini dopo una gara testa a testa. Sempre dello stesso club Alessio Citton, ma veneziano, che è pronto per la seconda categoria, l’ha dimostrato mettendo entrambi i piedi nel main draw. Bene anche Andrea Cogolo del River di Udine e Lorenzo Maria Archenti del club del winner entrambi con tre positivi.

Nel corso della manifestazione è stato decretato anche il vincitore del draw di 4ª categoria che è risultato essere il padovano Davide Milan del Plebiscito che con un doppio 6/2 ha messo in seconda posizione Luciano Faccenda dello Sporting Life Center di Vacil.