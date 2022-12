Tennis, Winter Rodeo di Mirano: i risultati

A Mirano il 3 e 4 dicembre è andato in scena il 6° Winter Rodeo per giocatori maschile e femminile di 4^ categoria. Diretto da Adriano Toniolo con la supervisione di Gianpiero Scanferlato, erano 48 i giocatori in lizza.

Nel femminile si è aggiudicato il draw rosa l’under 14 del Tc Padova Angelina Soltoianu che in finale ha regolato in due set la coetanea Maddalena Tonolo dell’Arca 974 di Spinea. Terze Emma Checchin del Fossò e Aurora Baldan under 16 del Dolo. Si sono distinte con tre vittorie Benedetta Boato del Park di Villorba ed Alessandra Garagnani del Tc Venezia che ha impegnato a fondo la vincitrice portandola allo spareggio.

Nel maschile al primo posto Samuele Faccin vicentino dei Comunali che ha messo in seconda piazza l’under 16 di casa Michele Causin. Faccin autore di un’autentica galoppata che si è conclusa con ben 6 vittorie al suo attivo. Terzi posti per Luca Rossetto dell’At Verona e per Mattia Migliorini dell’Arca di Spinea. Si è distinto nella competizione con 3 vittorie Walter Vittorio De Rossi del Davis di Mestre.