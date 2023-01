Tennisti lidensi del Ca' del Moro protagonisti in trasferta

Sempre sulla cresta dell’onda i lidensi del Ca’ del Moro Carlo Cavalli e Giorgio Pastorello, che nel veronese a Dossobuono hanno centrato la finale di doppio Tpra. Altro player del Ca’ del Moro, Andrea Rizzo, centra la finale del rodeo Fitp Mwood presso Sporting Life Center a Vacil di Breda. Bel risultato quello di Rizzo, che è stato in grado di contrastare il più giovane ed aitante avversario al top della 4^ categoria.

I tornei in programma fino a San Valentino

A Mirano dal 21 al 22 gennaio 8° Rodeo Aquarius Fitp per giocatori fino alla 2^ categoria. Qui 39 i players a confronto condotti da Gianpiero Scanferlato, da segnalare che le donne iscritte hanno superato gli uomini. Testa di serie il 2.2 Pietro Romeo Scomparin, vicentino in forza al Villafranca. Per il draw rosa c’è l’under 12 nazionale del Plebiscito Alessia Maria Minzat, già al top della terza categoria. Spettacolo assicurato.

A Spinea dal 21 al 22 gennaio Rodeo Giovanile under 14 e 16 maschile e femminile Candy Bowl. Sono ben 62 i giovani in lizza coordinati da Federica Vinci. A San Donà, nella giornata di domenica 22, torneo di doppio maschile Tpra. Iscrizioni ancora aperte contattando Riccardo Sacco 333-8845335.

Weekend 28 e 29 gennaio alla Canottieri di San Giuliano Rodeo “Ai Progetti” maschile e femminile per giocatori di 3^. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/1. Al Tc Dolo il 28 e 29 gennaio Tpra singolo maschile limitato ai giocatori inferiori ai 50 anni, Iscrizioni entro le ore 12 del 26/1 al numero 347-6838224 Andrea.

A Scorzè, sempre il 28 e 29, Rodeo giovanile singolare maschile under 16 diretto da Evelin Lazzari. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 26/1. A Mira, domenica 5 febbraio, torneo Fitpra di singolare maschile, tutto in un giorno formula Rodeo. Iscrizioni Riccardo Sacco 333-8845335, oppure al contatto del Tc Mira al 3516004768 entro le ore 12 del 3/2.

Altro Tpra a Mirano sempre di singolo maschile all in a day, il 12/2. Iscrizioni dirette presso il club 041-431787. Al Republic di Jesolo 11 e 12 febbraio Rodeo di San Valentino Fitp per giocatori fino ai 3.1 maschile e femminile, iscrizioni entro le 12 del 09/2.