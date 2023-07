Tennis, Zirbi e Monetti vincono la Coppa Baldi Pomiato di Santa Maria di Sala

Si è conclusa a Santa Maria di Sala la 40^ Coppa Baldi Pomiato, torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 83 giocatori diretto da Maria Doschinescu e Giovanni Napolano. Questi gli esiti.

Francesco Zirbi del Plebiscito si aggiudica l’ambito trofeo vincendo in finale con un doppio tie-break sull’altro padovano del Guizza center Diego Mandarà. Terzi posti per il campione regionale di 3^ Igor Rossi del Silea e per il vicentino dei Comunali Francesco Piersanto Marangon. Nel main draw 3 vittorie per il 3.5 Alberto Tacchetto del Tc Dolo.

Nel femminile ha lasciato tutte alle sue spalle Laura Monetti del Green Garden che in due set ha messo in seconda posizione Sabrina Ostasa. L’under 16 della Canottieri Padova era la numero due del seeding, a sua volta nella semifinale ha faticato parecchio con l’under 18 del Dolo Anna Santon giunta terza. Così come Sara Martini del Motta di Livenza superata dalla winner Monetti in soli due perentori set.

Tornei in corso

Allo Sporting Venice Center torneo di 4^ solo femminile con 14 tenniste diretto da Elena Scomparin. Finali previste con molta probabilità per la giornata di lunedì 17.

Fino al 16 Open Crown al Tc Dolo solo al femminile. Dirige Micaela Barbuni con 41 giocatrici. Competizione alle semifinali dove ci sono 3 giocatrici del green Garden ed una dello Scorzè.

Fino al 27/7 a Camponogara Torneo Fornea Impianti torneo di 3^ maschile, 71 iscritti coordinati da Alessandra Gislon.

Fino al 23 luglio a Porto Santa Margherita torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 85 i giocatori coordinati da Davide Corredig.

Tornei con iscrizioni aperte