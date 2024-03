Tennis, i risultati del Rodeo Mimosa all'Arca di Spinea

All’Arca di Spinea long rodeo di 4^ categoria maschile e femminile denominato Mimosa. Erano 59 i tennisti coordinati da Federica Vinci. Nel maschile finale tutta veneziana già pronostica tra i favoriti Andrea Rizzo del Tc Venezia e l’under 16 del Green Garden Giacomo Codolo, rispettivamente teste di serie uno e due del seeding. È andata a favore del solido Rizzo che in due set è riuscito a contenere la verve di Codolo. Terzi posti per l’under 18 trevigiano Gabriele Zan del San Vendemiano e per l’home player Simone Muffato. In evidenza Andrea Pellizzer del Davis Plus Center con 3 vittorie.

Nel femminile 4° successo stagionale per la noalese Lorena Rebeschini con tessera dell’Istrana. In finale ha ribaltato i pronostici in quanto la winner era la favorita numero due, infliggendo un doppio 4/1 a Silvia Garbin della Canottieri Padova. Terze l’under 14 del Tc Mestre Veronica Ballarini e la trevigiana Elisa Iannunzio dello Sporting Life Center.

I prossimi tornei