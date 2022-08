Tennis, i tornei in corso di svolgimento nel Veneziano

Tennis. A Noventa di Piave è iniziato il 6° Memorial Vazzoler, competizione maschile fino ai 2.5 con chiusura prevista il 4 settembre. Conduce Mario Rossetto con la supervisione di Diego Pierluigi Boer. Sessione pomeridiana che inizia alle 13.30 con il qualificato Matteo Buganza del San Dona’, vera mina vagante che andrà a cozzare contro Marco Amoruso del Silea. Gli altri 6 incontri inizieranno dalle 17, e vedranno il prosieguo dei seguenti qualificati: Fabio Li Cauli, Gabriele Midena, Elia Bortolami, Sandro Andreetta e Mario Santarossa.

Al Ca’ del Moro al Lido di Venezia in Via Parri Open Mechanic Sistem con draw maschile. Diretto da Eugenio Bologna e supervisione del vicentino Fabio Giaretta. La competizione è iniziata con 51 tennisti in lizza e dovrebbe concludersi il 28/8; sono 5 le gare odierne che vanno dalle 11 alle 18.00. Teste di serie del torneo Nicola Ghedin e Jonas Greif. Tanti i tennisti di grosso calibro presenti, sconosciuti al pubblico veneto. Un capolavoro di inviti svolto da Eugenio Bologna per portare la competizione ai massimi livelli agonistici ed ovviamente spettacolari.

Open maschile e femminile a Portogruaro dal 26/8 al 13/9 diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro il 24/8 per gli altri da definire. Per i giovani a Bibione la Junior Cup dal 27/8 al 4/9 dagli 8 ai 16 anni, diretta da Jury Basilone. Iscrizioni entro le 12 del 25/8. A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile dal 27/8 al 11/9, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. A Scorzè torneo di 3^ femminile dal 27/8 al 4/9 iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. Al Tc Dolo torneo giovanile dai 12 ai 16 dal 27/8 al 4/9, dirige Micaela Barbuni, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8.