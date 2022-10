Cupra Padel Tour: i risultati della tappa mestrina

Il Cupra Padel Tour 2022 ha fatto tappa al Green Garden di Mestre. In palio i coupon per la finale nazionale a Roma del 29 Ottobre. La tappa del Green Garden è stata giocata nei 5 court coperti a disposizione per sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Padel a Mestre: i risultati

Nel draw maschile erano 22 le coppie a contendersi la tappa mestrina per poi convolare in quella dell’Urbe. Su tutti il duo di casa Cristiano Costantini Sapori e Filippo Svander che hanno chiuso in finale con un bagel ed un 6/4 sulla coppia trevigiana Pattaro-Favaro. Il secondo dello Sporting Life Center.

Nel draw femminile su 9 squadre, successo delle trevigiane Francesca Rombolotto dello Sporting Life Center e Stefania Dotto sul duo Virna Michielon-Paola Gallina.