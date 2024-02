Tennis, finale tutta veneziana all'Alpe Adria di Vedelago

Finale tutta veneziana quella dell’Alpe Adria di Vedelago (Treviso). Se la sono giocata Federico Gavardina del Tc Venezia e Sebastiano Cecchini del Tc Mestre, vinta dal lidense sul filo di lana in una delle finali più belle. Due ore di tennis a mille: 6/4 4/6 10/7 il punteggio finale, dove l’ex 2.6 ha fatto vedere la sua classe, contrastata dalla fisicità di Cecchini.

Cecchini sarà testa di serie n°1 nel Winter Rodeo al Republic di Jesolo dove, da venerdì 9 febbraio, scenderanno in campo tennisti di 4ª categoria. Sabato sarà la volta dei qualificati con quelli di 3ª. I top player, tra i quali Cecchin e il campione italiano under 11, e neo azzurro, Nicolas Lyam Basilone. Il bibionese entrerà quindi in campo per la prima volta a Jesolo, dove ci sarà sicuramente una bella folla di curiosi e fan ad attenderlo.