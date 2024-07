Trofeo tennis Faraguna Assicurazioni, i risultati

Si è concluso alla Canottieri Mestre il torneo di 3^ categoria Faraguna Assicurazioni con 88 giocatori coordinati da Costantino Zorico. Nella stupenda e rinnovata location, battesimo di fuoco con una bella competizione di terza categoria.

Nel maschile Riccardo Crivellin del Ct Rovigo che con un doppio 6/1 ha messo in seconda posizione Francesco Schiavon del Montecchia. Terze piazze per Federico Gavardina del Tc Venezia che ha impegnato sicuramente più a fondo il winner e per l’altro semifinalista Alvise Finesso del Tc Mestre. Nella finale maschile di 4^ non poteva non vincerlo Paolo Leorin del Garden di Abano fresco scudettato regionale della 4^ categoria.

Nel femminile davanti a tutte c’è Iris Masetto del Tc Dolo che al terzo set in rimonta ha vinto la resistenza della bassanese Lavinia Bortolaso. Terze, Angelina Soltoianu del Guizza Plus Center di Padova e Sara Bianchini della Barchessa.

Tornei in corso

Al Venice Sporting Center by Pol. Bissuola fino al 13 luglio 4^ maschile e femminile 69 iscritti.

A Fossalta di Portogruaro fino al 14 luglio 8° Memorial Luca D’Orologio torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 104 i players in lizza.

A Porto Santa Margherita dal 6 al 20 luglio Torneo di 3^ categoria maschile e femminile, con 68 giocatori.

A Scorzè dal 6 al 17 luglio torneo di 3^ maschile e femminile con prize money di 1.000€, con 69 giocatori.

A Camponogara dal 6 al 21 luglio Torneo di 3^ categoria Fornea Impianti solo draw azzurro. Sono 40 i contendenti.

Al Tc Dolo dal 6 al 14 luglio Open femminile Studio Menin con 1.000€ euro di montepremi. Iscrizioni aperte per le giocatrici oltre le 3.5.

Tornei con iscrizioni aperte