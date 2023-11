Tennis, Davide Zuin è il nuovo direttore sportivo del Green Garden

È Davide Zuin il nuovo direttore sportivo del Green Garden tennis di via Asseggiano. Grande esperienza gestionale delle strutture, a Fossò per oltre un lustro, ottime esperienze relazionali con i club veneti di spessore, si presenta così: «Sono qui a disposizione del patron Fabio Sapori per offrire la mia esperienza. Sono genitore anch’io di un giocatore, Federico, e so cosa si aspettano i genitori da un club strutturato come il Green Garden».

Prosegue Zuin: «Sarò non solo il referente tra genitori e presidenza del club, ma anche il sarto che cuce il tessuto tra i tecnici e la Sat (scuola addestramento tennis). Non che ci siano stati degli strappi, beninteso, ma con oltre 16 squadre, ciascuna con delle esigenze ed obiettivi diversi, la mia figura è d’obbligo».

Zuin sostituisce nell’incarico Simone Aquaro, che potrà così dedicarsi più da vicino alla logistica degli atleti del Green Garden, sempre più numerosi e sempre più impegnati in svariate attività agonistiche, non ultime quelle internazionali.

I tornei

Il 4 e 5 novembre a Mirano Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile con 48 giocatori. Sono 27 le gare in programma Sabato dalle ore 9.00 agli ordini di Gianpiero Scanferlato. A Spinea 11 e 12 novembre 4° Rodeo The Trophy di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/11. A Scorzè 18 e 19 novembre Rodeo di 4^ Categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/11. Al Tc Dolo il 25 e 26 novembre Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/11.