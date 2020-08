Venezia ancora scatenato: Anthony Taugordeau in arancioneroverde

Venezia scatenato sul mercato. La nuova pedina che arriva a titolo definitivo dalla società Trapani Calcio è il giocatore classe 1989 Anthony Taugordeau.

Carriera

Il centrocampista centrale francese, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30.06.2023. Giunto in Italia nel 2008, in carriera ha vestito le maglie di Carpi, Albinoleffe, Prato, Santarcangelo, Piacenza e Trapani, con cui nelle ultime due stagioni ha collezionato 64 presenze con 14 reti in campionato.