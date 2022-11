Serie D, anticipata a sabato pomeriggio anche la gara dell'Union Clodiense

Girone C

Serie D Girone C

Come il Mestre anche l'Union Clodiense anticipa il proprio match a a sabato pomeriggio: i granata saliranno a Belluno per affrontare le Dolomiti Bellunesi. Il fischio d'inizio anche qui è fissato per le ore 14.30.

Le due squadre curiosamente si ritroveranno mercoledì alla stessa ora per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Anche in questo caso la partita verrà giocata in casa delle Dolomiti Bellunesi.