Il Venezia si gioca la salvezza: «Tutti allo stadio, la squadra ha bisogno di sostegno»

Il ruolino di marcia delle ultime giornate di campionato è da retrocessione. Nell'ultimo posticipo contro la Lazio è arrivata una sconfitta tirata per 1 a 0, preceduta da due "imbarcate": un 4 a 1 netto in casa contro il Sassuolo e il 3 a 1 nel derby contro il Verona, allo stadio Bentegodi. Se il Venezia vuole trovare la via della salvezza e garantirsi un altro anno di permanenza nella massima serie, dovrà dare più, trovare l'orgoglio e la cattiveria che hanno permesso, lo scorso anno, di centrare un'insperata promozione.

Se è vero che gli arancioneroverdi hanno ancora una partita da recuperare, quella contro la Salernitana, è altrettanto vero che i campani, che al momento occupano l'ultima piazza, hanno giocato due match in meno, e vincendoli entrambi aggancerebbero (ipoteticamente) proprio i rivali veneziani in classifica. Allo stesso modo, una vittoria contro i granata nel recupero del match saltato il 6 gennaio causa Covid non permetterebbe agli uomini di Paolo Zanetti di fare un grande balzo in avanti.

In questo periodo delicato, quando mancano solo nove giornate alla fine del campionato, arriva il monito del vicepresidente del club lagunare, Andrea Cardinaletti: «Da adesso giochiamo un campionato nel campionato. - ha detto oggi pomeriggio in occasione dell'avvio dei lavori per i nuovi impianti del Taliercio - Sono tutti spareggi. È come un anno fa, quando non sapevamo se saremmo riusciti ad andare in serie A, ma c'era la speranza. Adesso siamo in una situazione delicata. La salvezza non è impossibile, ma c'è bisogno di slancio, entusiasmo».

La chiave per la salvezza passa dai giocatori ma anche dai supporter, il dodicesimo uomo in campo, che secondo Cardinaletti in questo momento devono far sentire ancor di più l'attaccamento alla squadra. «Dobbiamo avere uno stadio pieno del nostro tifo. - ha aggiunto - Per non lasciare spazio agli altri, ai tifosi ospiti. Serve che domenica ci sia più gente possibile. La società chiama a raccolta tutto il popolo arancioneroverde, abbiamo bisogno di aiuto». Il "nuovo" campionato del Venezia comincia domenica all'ora di pranzo, quando al Penzo arriverà un'altra squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, la Sampdoria di Marco Giampaolo, reduce come il Venezia da tre sconfitte consecutive.