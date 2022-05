Aprilia, Espargaró sul podio anche al Mugello: conferma il 2° posto nella generale

Sorride Pecco Bagnaia dal gradino più alto del podio del Mugello. Il pilota torinese della Ducati centra un successo importantissimo, il secondo di questa stagione e ora ha 41 punti di distacco nella classifica iridata. Al comando del mondiale, dopo la tappa in terra toscana che è stata un generoso bagno di pubblico e di emozioni, c'è il campione del mondo Fabio Quartararo, oggi secondo, con 122 punti, che ha 8 lunghezze di vantaggio sul primo dei suoi inseguitori, Aleix Espargaró su Aprilia, che ha 114 punti e oggi, domenica 29 maggio, ha completato il podio in terza posizione.

MotoGp, Mugello: Aprilia seconda

Johann Zarco (Pramac Racing) ha chiuso ai piedi del podio, precedendo il duo del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi e Luca Marini, che hanno confermato in gara l’ottima prestazione in qualifica, dove erano riusciti a conquistare la prima fila dello schieramento di partenza, alle spalle di Fabio Di Giannantonio, che dopo la strepitosa pole ha terminato in 11esima posizione alla spalle di Marc Marquez.

L’otto volte campione del mondo ha completato in decima posizione quella che sarà la sua ultima gara prima dell’importante quarta operazione all’omero destro della spalla con cui spera di risolvere definitivamente i problemi che lo tormentano ormai dal 19 luglio del 2020.

Grande delusione per Enea Bastianini che è scivolato a 10 giri dal termine mentre era in piena rimonta e aveva superato Zarco. Il giovane riminese è a 28 punti dalla testa del campionato. La prossima gara del campionato del mondo della MotoGp tra soli sette giorni: domenica 5 giugno si corre a Barcellona il nono appuntamento della stagione del Motomondiale.