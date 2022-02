Coppa del Mondo, le fiorettiste veneziane Cipressa e Favaretto d'argento in Messico

È veneto metà del quartetto azzurro che nella notte italiana ha conquistato il secondo posto nella gara a squadre della Coppa del Mondo di fioretto femminile in Messico, a Guadalajara. La miranese Erica Cipressa e la noalese Martina Favaretto sono state protagoniste assieme ad Alice Volpi e Martina Batini di una cavalcata trionfale, che è stata interrotta solamente in finale dagli Stati Uniti di una Lee Keefer in stato di grazia.

La squadra italiana ha iniziato la gara battendo la Colombia con un netto 45-10, poi è stata la volta della Germania, sconfitta 45-24 e, in semifinale, della Francia (45-18). Vittorie raggiunte con punteggi netti che hanno contribuito a rendere molto positivo il weekend in Messico per la delegazione azzurra dopo il successo ottenuto da Alice Volpi e il terzo posto di Olga Rachele Calissi nell’individuale.

Nel match per l’oro gli Stati Uniti hanno preso le redini dell'assalto fin dall'inizio e, nonostante un tentativo di rimonta in ultima frazione di Alice Volpi, capace di mettere a segno ben 10 stoccate contro le 5 della Kiefer, hanno vinto col punteggio di 45-40. Le due poliziotte veneziane hanno disputato una prova a squadre da protagoniste, sempre schierate nel terzetto di partenza dal commissario tecnico.

Nella gara individuale di sabato, invece, la corsa di Martina Favaretto si era fermata nel tabellone delle 32 proprio per mano di Lee Kiefer (15-10 il risultato del match), mentre Erica Cipressa negli ottavi aveva trovato sulla sua strada Alice Volpi (15-6).