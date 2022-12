Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo per le veneziane

Il Giudice Sportivo Silvia Ruffato nella riunione del 6 Dicembre 2022 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per i calciatori delle squadre veneziane di Eccellenza:

Giocatori espulsi: squalifica per un turno a Nicolò Stalla (Calvi Noale) ed Edoardo Zamengo (Spinea).

Giocatori non espulsi: squalifica per un turno per recidività in ammonizione a Manuel De Stefani (Calvi Noale) ed Edoardo Girardi (Spinea).

Ammonizione con diffida: Alessandro Bezze (Spinea)