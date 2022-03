Basilone vince lo Junior Next Generation di Parma categoria under 10

A Parma nel circolo del Castellazzo nella kermesse Junior Next Generation con 427 ragazzi dai 10 ai 14, con 41 nel draw U 10 Nicolas Lyam Basilone c’è. È lui la punta di diamante, prima del Veneto ora d’Italia. E lo fa nel migliore dei modi contro il reggiano Giorgio Francesco Zucchi doppio bagel a suggello di un torneo strepitoso. Il giovanissimo giocatore del Bibione su 5 gare disputate ha concesso ai suoi avversari in totale soltanto 4 games.

Pareggio in trasferta per la squadra del Tc Mestre impegnata contro lo Sporting Life Center di Vacil. Il team di Moggian Barban ha fatto 3-3 con i trevigiani. Un pareggio che ha un piccolo retrogusto amaro. Non tanto per il risultato in sé, ma per il fatto che è giunto dopo essere stati in vantaggio per 3-2. Ma la competizione si chiudeva con il secondo doppio e qui il team trevigiano metteva in campo i loro due miglior alfieri. Nonostante questo il duo mestrino Rossato-Zambon ha tenuto testa agli esperti giocatori di 2^ categoria Dalla Palma-Salerno arrendendosi per 5/7 3/6. Precedentemente i punti a favore sono stati ascritti da Baldan e Licori nei singoli, mentre il terzo punto del vantaggio è stato confezionato dal capitano accompagnato da Fiorio.

Al Tc Dolo Rodeo maschile e femminile per giocatori under 12 diretti da Vasile Marchitan e con la supervisione di Alessandra Gislon. Erano 41 i giovani ai nastri di partenza, 26 nel draw azzurro e 15 in quello rosa. Nel maschile davanti a tutti il veronese Marco Zordan del Villabella, dietro Lorenzo Scalettari del Bassano a seguire il trevigiano Francesco Zagatti dello Sporting Life Center ed il veneziano del Tc Mestre Davide Anoè. In evidenza i tennisti di casa Gabriele Zampieri con 4 vittorie e Mattia Callegaro con due.

Nel femminile Bianca Bresolin del Bassano al terzo set con Anna Schiavetto del Dopolavoro Ferroviario di Treviso. Terze piazze per la veneziana Mistre Schiavon del Brenta Sport e per la bassanese Greta Maria Biliato. In evidenza la pordenonese Matilde Zaccarin del Green Tennis.