Basilone la nuova perla veneziana under 10

A Bibione c’è la perla veneziana. Nicolas Lyam Basilone, unico giocatore under 10 veneto, è entrato d’ufficio nel main draw del Lemon Bowl 2022 di Roma che vedeva 128 concorrenti al via. Vinto al terzo set con il teramano Grifoni, si è arreso al terzo set con il catanese Ruggero Condorelli, dopo aver perso il match per soli due punti ed aver gettato via un match point. Questo gli ha consentito di classificarsi all’incirca al decimo posto, dietro i best eight ed è seguito dal settore tecnico nazionale della Federazione Italiana Tennis.

Per il Lemon Bowl sono passati tutte le migliori promesse che poi non hanno disatteso le aspettative. D’altronde gli under 10 non hanno ancora un ranking e bisognerà attendere ancora per averlo, nel frattempo una sola cosa è certa, il migliore nel veneziano ed in Veneto è Basilone. Un campioncino che darà parecchia soddisfazione al movimento. Nel frattempo fa il portabandiera del Club.

Club che ha a disposizione le strutture comunali, in attesa che l’amministrazione di San Michele al Tagliamento dia esecuzione ai lavori di ristrutturazione, previsti. Al momento sono composte da due campi coperti in play it ultra veloce, prevista la loro conversione con Mantoflex e 4 campi scoperti in terra rossa di cui due provvisti di illuminazione.

Già messa nero su bianco l’attività del sodalizio di via Cellina, 2 con delibera del consiglio direttivo presieduto dal presidente Jury Basilone, con vice Giuliano Basilone e dal consigliere Michela Baseggio. Dal 30/04 al 15/05 Torneo Kinder Junior e Mini; fine luglio 3^ edizione Avis Open; Junior Cup Bibione di fine agosto inizio settembre.

Proprio in questi giorni il club ha partecipato alla Coppa Comitato (la Coppa Veneto invernale) e giocherà il 22/01 gli ottavi, dopo aver vinto il girone a punteggio pieno. Vengono svolti corsi individuali e di gruppo PTR per tutte le età con ovviamente maggior frequenza in estate. Sponsor che collaborano alle competizioni sono Dunlop, Offshore Unimar e ABA Bibione.