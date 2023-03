Tennis, Next Gen: il giovane Basilone affronta il favorito Cremonini in semifinale

A Sassuolo, alla tappa di macroarea del Next Gen, Nicolas Lyam Basilone approda in semifinale. Oggi alle 13.00 si gioca l’accesso alla finale contro il favorito del seeding Axel Cremonini. Nel doppio turno di venerdì, fuori Virginia Zema del Green Garden con la 3.1 veronese Anna Manfrin. Nel primo scontro mattutino era riuscita a superare in due set la testa di serie numero 4, la 3.1 ravennate Maria Vittoria Ranieri.

Basilone era opposto nei quarti di finale all’under 12 numero 1 di Toscana, il 3.4 Mattia Viaggi. Con un 6/2 6/3 porta a 15 la striscia di vittorie nei Next Gen e alle 13.00 se la vedrà con uno dei 3 giocatori nazionali under 12 e numero 1 dell’Emilia Romagna, Axel Cremonini. Oltre alla classifica superiore Cremoni è di un anno più “vecchio”. Nella parte inferiore del draw c’è la sorpresa il 4.2 reggiano Andrea Vescovini opposto al faentino numero due Diego Tarlazzi.

Alle 14.00 per la serie C maschile Lido Tc Venezia contro Canottieri Padova. Tc Mestre gioca in trasferta a Bassano. Il femminile del Green Garden giocherà in casa Domenica 26 alle 10 contro le veronesi dello Scaligero.