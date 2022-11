Tennis, Basilone stacca il pass per le semifinali di Milano

Nicolas Lyam Basilone del Tennis Bibione centra le semifinali del master Junior Next Gen Italia in svolgimento a Milano 3 Basilio. Sabato 12 sarà quindi l’ora della sua consacrazione nell’olimpo italiano del tennis. Già raggiunti i primi quattro posti grazie alle vittorie sul calabrese Toscano agli ottavi e sul marchigiano Pietro Marinelli ieri ai quarti.

Oggi in semifinale verso le 10 sarò opposto al torinese Federico Garbero. In caso di vittoria a seguire non prima delle 14.30 le finali. Troverebbe il vincente tra il catanese Ruggero Condorelli ed il riccionese Alessandro Bacchini.

A Portogruaro è iniziato ieri fino al 13 Novembre il rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Sono 57 i giocatori in gara. Le gare di Sabato iniziano alle 10 fino alle 22.00. All’Arca di Spinea terza edizione del Rodeo The Trophy di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 48 i tennisti agli ordini della cabina di regia Vinci. Le gare iniziano all 09.00. Settimana successiva altri due rodeo. Uno long dal 18 al 20 a San Dona’ al maschile per giocatori di 4^ categoria con iscrizioni entro le ore 12 del 16/11. L’altro Rodeo Sabato 19 e Domenica 20 alla Canottieri di San Giuliano sempre per giocatori di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/11.

Intanto ieri, Bepi Zambon durante la presentazione del suo libro presso il Green Garden di Mestre, è stato premiato da Simone Aquaro e Fabio Sapori con una targa che riporta la copertina del libro ed il simbolo delle rose selvatiche, suo must degli anni 80. I tempi della Davis a Mestre, ed in giro per il mondo sono stati accennati nel suo libro “Oltre la Rete” e narrati anche dal vivo da Omar Camporese direttore tecnico presso il centro di Via Asseggiano. Fabio Sapori ha tirato fuori dalla teca una palla in cuoio originale veneziana usata nell’antichità proprio nelle prime mosse tennistiche nelle corti veneziane.