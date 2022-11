Basket femminile, bis della Reyer Venezia in EuroCup: battuto il Lointek Gernika 59-76

L'Umana Reyer Venezia di Coach Mazzon ci ha davvero preso gusto e sul difficile parquet di Gernika centra l'ottava vittoria consecutiva, su otto match ufficiali, della stagione 2022-2023.

Alle sei vittorie su sei in Serie A1, infatti, le orogranata hanno aggiunto le due vittorie su due in EuroCup Women mettendo, già da oggi, un mattone fondamentale per il passaggio al turno successivo.

Dopo la bella vittoria del Taliercio contro la Movistar Estudiantes Madrid le venete mettono a ferro e fuoco il fortino del Lointek passando con un chiaro 59-76. Un parziale che non lascia dubbi tanto sulla consistenza tecnico-tattica della Reyer femminile quanto sulla sua tenuta fisica e mentale.

La partita - Parte subito forte Venezia che al termine della prima frazione è avanti di +4, 10-14 il parziale. Nel secondo quarto le orogranata accelerano e mettono in cascina altri 5 punti di vantaggio, 15-20 il parziale che chiude il primo tempo del match sul 25-34.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Kuier e compagne rintuzzano i tentativi di rimonta delle padrone di casa che, anzi, nei possessi finali sono costrette a concedere altri due punti di scarto.

Al minuto 30 il tabellone del Polideportivo Maloste recita Lointek Gernika Bizkaia 44, Umana Reyer Venezia 55.

Nel quarto finale la Reyer non rallenta, la differenza canestri è sempre importante nella fase a gironi, e piazza un altro scarto di +6, 15-21 il parziale che combina un risultato finale di 59-76.

Da segnalare che quattro atlete di Coach Mazzon chiudono in doppia cifra, Kuier 17, Shepard 14, Delaere 13 e Matilde Villa 10.

Il prossimo impegno in EuroCup per le orogranata è previsto per giovedì 10 novembre quando riceveranno al Taliercio le tedesche del Rutronik Stars Keltern, palla a due ore 20:00

Il tabellino di Lointek Gernika Bizkaia-Umana Reyer Venezia 59-76. Parziali: 10-14; 15-20; 19-21; 15-21

Lointek Gernika Bizkaia: Sofia Silva 10, Laura Spreafico 11, Brooque Williams 12, Julie Wojta 11, Sandra Ygueravide 8, Marta Alberdi 0, Itziar Ariztimuno 0, Roso Buch 3, Andrijana Cvitkovic 4, Maialen Idiri 0, Gabija Meskonyte 0. Coach: Anna Montanana

Umana Reyer Venezia: Martina Fassina 3, Sara Madera 4, Laura Meldere 0, Mariella Santucci 7, Shiori Yasuma 8, Lorela Cubaj 0, Antonia Delaere 13, Awak Kuier 17, Jessica Shepard 14, Matilde Villa 10. Coach: Andrea Mazzon

Il video completo del match