7Days Eurocup, contro Boulogne una gara da dentro o fuori: le parole di Tucci

Gianluca Tucci ha presentato ai nostri microfoni l’ottavo di finale di 7Days Eurocup in programma mercoledì 20 aprile alle 20 al Marcel Cerdan di Levallois-Perret. Diretta su Sky Sport e Eleven Sports.

«A Parigi ci aspetta una gara da dentro-fuori. Dalla nostra parte abbiamo una motivazione altissima, forgiata dal senso più profondo del sacrificio e dalla voglia di dare il massimo in campo dal primo minuto, senza pensare alle difficoltà del nostro roster rimaneggiato. Affronteremo la squadra più in forma del girone A, reduce da 7 vittorie negli ultimi 8 incontri, e prima nel campionato Francese. I loro go-to-guy sono sicuramente il playmaker Cummings (17 punti di media), velocissimo e con grande personalità, e l’ala McRae, uno dei giocatori più talentuosi della competizione. Sotto canestro ci sarà Hunter (che l’anno scorso ha vinto lo scudetto a Bologna) che sappiamo essere molto solido al rimbalzo, dentro l’area e anche in campo aperto. Da tener d’occhio i tiratori scelti Konate e Hornsby e l’atletismo delle ali Sy e Ho You Fat. Parliamo di una squadra completa in tutti ruoli, seconda per rimbalzi offensivi di tutta l’Eurocup e che giocherà tra le mura amiche. Di sicuro verseremo ogni goccia di sudore disponibile».