7Days Eurocup, Tucci: «Contro Gran Canaria la partita si deciderà dentro l'area»

Gianluca Tucci ha presentato ai nostri microfoni la sfida di 7Days Eurocup contro Gran Canaria in programma al Taliercio martedì 15 febbraio alle 20.

«Gran Canaria si presenta da noi con un background di risultati di livello altissimo: primo posto nel girone, 2-0 con Valencia, e poco prima hanno battuto con autorità Virtus Bologna in casa e Buducnost in trasferta. Hanno dodici titolari, cinque lunghi di taglia molto grande, primo tra tutti Pustovyj, centro ucraino di 218 centimetri con ottimo gioco di post-up. Tra i piccoli Ennis e Slaughter sono le guardie che segnano di più, ma spesso i giocatori chiave risultano Brussino e Shurna, ali che sanno colpire dalla lunga distanza e anche in contropiede. Ancora una volta, come la storia recente ci insegna, chi vincerà la battaglia a rimbalzo avrà più chance di vittoria, perciò dovremo essere pronti a combattere dentro l’area come abbiamo saputo fare contro Buducnost. Contro il grande talento degli spagnoli bisogna opporre agonismo, fisicità e spirito di sacrificio».

Mercoledì 16 febbraio alle 19 l’Umana Reyer femminile sarà invece impegnata in trasferta nel derby con San Martino di Lupari. Coach Andrea Mazzon ha rilasciato ai nostri microfoni le seguenti dichiarazioni. Coach Mazzon anticipa la partita della squadra: «E' un periodo particolare. Yvonne è andata in Nazionale e ha giocato tre partite in tre giorni, giocando più di trenta minuti di media e ora è a dir poco esausta. Non so se ce la farà a giocare a San Martino. Anche Kayla Thornton è stata assente per qualche giorno per tornare in America a causa di un lutto familiare. E’ chiaro che è complicato per noi approcciare a questo tour de force, ma dobbiamo affrontarlo con la faccia giusta e con l’obiettivo di provare a vincere più partite possibili accettando con serenità il verdetto del campo. Le ragazze ci stanno provando» ha fatto sapere.