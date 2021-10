Dulaine Harris per Mestre, storia e identità

L’appuntamento è fissato per domani alle ore 21:00 quando si concluderà l’asta online per le tre magliette “Limited Edition” targate Gemini – la numero 8 di Drigo, la 14 di Bortolin e la 23 di Marini – messe all’asta e per cui parte del ricavato sarà devoluto al progetto “Diamo il meglio a Giovanni”.

Una serata in cui in diretta con Dulaine Harris, statunitense protagonista della storica promozione in serie A1 targata Superga, si andrà a riassaporare il fantastico gusto della Mestre degli anni 70/80, una piazza che profumava di grande basket ed una città che pulsava di vita ed era capace di sognare, emozioni che tutti abbiamo voglia e bisogno di rivivere anche in questi giorni. Si dialogherà con Dulaine Harris della pallacanestro di quegli anni - presente anche il direttore sportivo Franco De Respinis che già in quegli anni frequentava i parquet italiani - e si andrà alla scoperta di aneddoti e piccoli segreti di quella Superga che vestiva Mestre di biancoverde, proprio come le magliette della "Limited Edition" messe all'asta e vestite nella gara di Supercoppa di quest'anno giocata a San Vendemiano. Quel verde tornato di scena sulle casacche grazie alla fiducia del marchio Gemini che vuole crescere e sognare con Mestre.

Appuntamento e beneficenza

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di basket e per tutti coloro che amano Mestre, senza dimenticare che tramite l'asta - che si sta già sviluppando via mail con base a partire dai 50 euro - sia possibile portare a casa una maglia "d'occasione" e soprattutto si vada a contribuire al progetto "Diamo il meglio a Giovanni", perché lo sport ed il risultato che si ottiene sul campo deve essere prima di tutto occasione di rispetto, socialità e crescita collettiva. Maggiori info sul progetto "Diamo il meglio a Giovanni", bimbo di Piazzola sul Brenta nato con una rara malformazione alla tibia, sono disponibili presso l'omonima pagina Facebook.