Primo tempo perfetto, la Reyer passa alla semifinale

L'Umana Reyer approccia nel modo migliore alle Final Eight di Supercoppa a Casalecchio di Reno. La sfida con la Carpegna Prosciutto Pesaro è in pratica già chiusa dopo il perfetto primo tempo degli orogranata, che alla fine accedono alla semifinale di lunedì con il netto successo per 51-83.

Primo tempo

Senza Bramos e Charalampopoulos, confermato lo Starting five con Phillip, Tonut, Vitali, Brooks e Watt. Sblocca per Pesaro Jones dalla lunetta al primo attacco, Phillip sblocca l'Umana Reyer in contropiede pareggiando 2-2 al 2' in un avvio con le polveri bagnate. Gli orogranata vale però una difesa alla grande, concedendo agli avversari solo uno 0/3 da 2 e un 1/3 da 3 nella prima metà quarto, in cui si trovano il primo vantaggio (2-5) con la tripla di Vitali al 3' (risponde Delfino di tabellone dall'arco) e, dal 5-5, nonostante il secondo fallo di Watt, che consuma il bonus al 5'30” arriva il break di 8-0 fino alla schiacciata di Echodas del 5-13 al 7 '. Un'altra tripla di Vitali aggiorna il massimo margine sul +9, di nuovo Echodas, con due canestri consecutivi, fa 9-20 al 9', prima della chiusura di Demetrio sull'11-20. L'Umana Reyer continua le rotazioni dalla panchina, ma mantiene altissima la concentrazione anche in avvio di secondo periodo, provando a uccidere il match con un parziale di 0-10 aperto da Daye, proseguito con il contropiede di Sanders (un segno nonostante l' antisportivo di Tambone) e la penetrazione di De Nicolao e chiuso dalla tripla di Daye dell'11-30 al 12'30”. La Carpegna si sblocca al 13'30” con un libero di Tambone per il 12-30 al 13'30”, punteggio che permane oltre metà periodo con l'abbassamento delle percentuali. Gli orograna collettivo comunque a giocare meglio di e Sanders trascina la squadra fino al 12-35 con 5 di fila al 16'. Pacheco segna il primo canestro pesarese dal campo al 16'30”, ma l'inerzia non cambia, visto che Tonut risponde subito con la tripla del 14-38, Echodas mette un solo libero, ma poi stoppa Pachecho e dà il la al contropiede concluso da Vitali per il 14-41 al 18'. Non basta nemmeno il time out di Pesaro, dopo il quale entra in campo anche Cerella, dodicesimo a referto, a segno dalla lunetta al 19'30” per il 14-45 che chiude un primo tempo pressoché perfetto.

Secondo tempo