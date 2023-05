Neven Spahija resta in orogranata: per lui contratto pluriennale

L’Umana Reyer è lieta di comunicare di aver trovato un accordo pluriennale con coach Neven Spahija.

Il Presidente Federico Casarin: «É una grande soddisfazione comunicare di aver trovato un accordo pluriennale con coach Neven Spahija. In questi mesi ci siamo conosciuti ed apprezzati ed ora abbiamo il desiderio reciproco di continuare ciò che è iniziato a febbraio. Siamo convinti che questo rapporto porterà reciproche soddisfazioni perché con il coach condividiamo le idee, i metodi di lavoro e la visione futura. Siamo soddisfatti di aver trovato questo accordo a ridosso dei playoff perché crediamo che possa darà ulteriore solidità e serenità a tutto l’ambiente. Ringraziamo dunque Neven per aver accettato la nostra proposta ed ora tutta l’attenzione è rivolta alla post-season».

Coach Neven Spahija: «Sono grato per l'opportunità di continuare a lavorare per la Reyer. Come ho già detto avevo il desiderio di restare e trovare un accordo per cui sono davvero felice e voglio ringraziare il dott. Luigi Brugnaro e il Presidente Federico Casarin per la fiducia. Essere il capo allenatore della Reyer è un grande onore per me e voglio ringraziare anche lo staff e i giocatori: è anche grazie a loro che ho questa opportunità. Lavorare in questo Club è qualcosa di speciale e farò del mio meglio per aiutare a raggiungere nuovi traguardi in futuro. Ripeto, sono davvero onorato di poter continuare a lavorare per la Reyer e tutti i suoi tifosi».