Colpo della Reyer: preso dal Paris Basketball Aamir Simms

Altro colpo della Reyer: nelle scorse ore è stato firmato l'accordo con Aamir Simms, ala forte di 203 centimetri per 110 chilogrammi proveniente da Paris Basketball.

Simms nasce il 17 febbraio 1999 a East Orange (New Jersey) ed inizia a giocare a basket nel campo di gioco vicino a casa a Palmyra (Virginia). La prima parte della sua crescita cestistica avviene alla Fluvanna County High School prima di ottenere una borsa di studio alla Blue Ridge School con cui vince due campionati e viene nominato Player of the Year della Virginia centrale.

Al college veste la maglia dei Clemson Tigers per quattro anni raggiungendo la Sweet 16 dell’NCAA nella prima stagione e venendo inserito nel terzo quintetto All-ACC nel 2020 e nel secondo nel 2021.

Nell’estate del 2021 gioca la Summer League con i New York Knicks per poi giocare l’intera stagione con i Westchester Knicks.

Nella stagione 2022/23 veste la maglia di Paris Basketball con cui gioca 30 partite in quintetto base in campionato (13.2 punti, 6.4 rimbalzi e 2.7 assist tirando con il 60% da 2 e il 45% da 3) e 15 in Eurocup (13 punti e 4.6 rimbalzi con il 62% da 2 e 40% da 3).

Simms ha appena concluso la Summer League di Las Vegas con i Denver Nuggets.