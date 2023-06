Alla Reyer salutano in quattro: ora si attende di capire che farà Watt

Confermati quattro giocatori a lasciare la Reyer nella prossima stagione. Jayson Granger, Derek Willis, Adam Mokoka e Kendrick Ray, infatti, non vestiranno più la maglia orogranata.

Willis ha firmato con l'Efes, squadra turca con la quale avrebbe concluso per un biennale. Granger, invece, sarebbe voluto restare, almeno un altro anno, e un post sui social di diversi giorni fa lo conferma. Ma tant'è, la società ha deciso. In partenza ci sarebbe inoltre anche Mitch Watt: i tifosi sono in attesa di capire se lascerà anche uno dei volti più noti del tifo orogranata.