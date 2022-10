Guasto all'aereo: la Reyer salta l'allenamento di Cluj

Terza sfida di 7Days Eurocup per gli orogranata in terra rumena a Cluj-Napoca. La partita è in programma a Cluj-Napoca martedì 25 ottobre alle 18.00 italiane. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale 204, ed Eleven Sports.

Aggiornamento sulla trasferta

A causa di un guasto all’aeromobile il volo che avrebbe dovuto portare l’Umana Reyer a Cluj-Napoca, previsto alle 13.30 da Bologna è stato riprogrammato per le 20.35, sempre da Bologna. Pertanto, gli orogranata raggiungeranno la località rumena solo in nottata. L’allenamento previsto per le 19.30 a Cluj è stato dunque annullato.

Gianluca Tucci prepartita

“Cluj é forte del ruolino di marcia da imbattuta nella Lega Nazionale (4-0) e della recente vittoria contro Lubiana in Eurocup, per cui attraversa un particolare momento di fiducia. I loro esterni esprimono una fisicità assolutamente di primo piano in questa Eurocup, il playmaker Taylor è il leader, le guardie Meindl e Guzman attaccano benissimo il ferro e sono tra i migliori rimbalzisti della formazione. Sanders che conosciamo bene è un giocatore di talento e imprevedibile. Tra i lunghi, Bircevic è una sentenza dall’arco dei tre punti e Stipanovic è un giocatore interno molto esperto. Noi cercheremo di recuperare tutte le energie possibili pur se un giorno solo ci divide dallo sforzo prodotto contro Milano e la partita in Romania. Dovremo attingere al contributo di tutti e contrastare la fisicità degli avversari, in un palazzo tra l’altro sempre pieno e caldo”.