Altro arrivo in casa Reyer: preso Alex O'Connell dagli Stockton Kings

L'Umana Reyer è lieta di comunicare la firma dell'accordo con Alex O'Connell, ala di 198 centimetri proveniente dagli Stockton Kings, la squadra G League di Sacramento.

O'Connell è un giocatore dall'alto tasso atletico e di sistema a cui piace correre in campo, oltre ad avere un ottimo tiro da 3 punti. Nasce il 2 giugno 1999 a Baltimora, nel Maryland (USA), e inizia la sua crescita cestistica alla Milton High School in Georgia.

Al college studia nella prestigiosa Università di Duke vestendo i colori dei Blue Devils dal 2017 al 2020. Nelle due annate successive si trasferisce alla Creighton University dove gioca per i Bluejays dove nell'ultima stagione mette a segno 12 punti e oltre 5 rimbalzi a partita. Nell'estate del 2022 gioca la Summer League con i Sacramento Kings con cui firma il suo primo contratto professionistico. Nella stagione 2022/23 veste la maglia della squadra G League di Sacramento dove viene allenato dall'ex orogranata Deividas Dulkys (nello staff dei Kings) giocando 32 partite con 9 punti, 5 rimbalzi e 2 assist di media.

Per quanto riguarda il ritiro, sarà la prima squadra maschile a salire per prima in quota, da mercoledì 23 a domenica 27 agosto soggiornando presso lo Sporthotel Cristal dove è in programma la presentazione e il benvenuto alla squadra mercoledì prima di cena. La località bellunese di Falcade è dotata del Palasport “PalaFalcade”, struttura che ospiterà gli allenamenti indoor di atleti e atlete orogranata che potranno anche usufruire della palestra dello Ski College Veneto e del campo da calcio locale per gli allenamenti di atletica. Sabato 26 agosto, inoltre, i giocatori e lo staff della prima squadra incontreranno i tifosi e le famiglie al Reyer Village sulla Piana di Falcade su cui si affaccia lo Sporthotel Cristal. Saranno predisposti stand e canestri per i più piccoli.