Umana Reyer Venezia, amichevole a Parenzo contro le russe dell'Enisey: cronaca e tabellino

Seconda amichevole a Parenzo nell'arco di 24 ore, per l’Umana Reyer Venezia Campione d’Italia 2021. In campo contro le orogranata, sul parquet croato, le russe dell’Enisey. Squadra affrontata nel fine settimana dalle rivali in Serie A1 della Famila Schio. Un confronto indiretto. Le ragazze di Massimo Romano hanno sfruttato al massimo il test amichevole per proseguire il proprio percorso di crescita e per rafforzare il minutaggio, l'amalgama e l’identità di squadra. Disponibili da subito, dopo il rientro di ieri contro l'Atomeromu KSC Szekszard, anche Yvonne Anderson, Elisa Penna e Francesca Pan.

Il match finisce con un complessivo 72 a 64 per le russe ma la gara è stata disputata con il meccanismo dell'azzeramento del tabellone al termine di ogni quarto. Va così che tre tempi sono appannaggio dell'Enisey. Il primo vinto per 20-16, il secondo conquistato con il punteggio di 21-16 ed il terzo che si chiude sul 17-16. Venezia si aggiudica la frazione finale per 18-14.

Entrando nel dettaglio delle prove delle singole cestite del roster di Venezia da segnalare i 16 punti della Penna e 12 della Bestango. In doppia cifra anche la Anderson. La preseason delle orogranata prosegue con l'amichevole di venerdì 17 a Jesolo con le ungheresi del Gyor. Il primo impegno ufficiale è in programma il 27 settembre al PalaRomare di Schio per la semifinale di Supercoppa contro la Virtus Segafredo Bologna.

Umana Reyer Venezia - WBC Enisey 64-72. Parziali: 14-20; 16-21; 16-17; 18-14

Umana Reyer Venezia: Bestagno 12, Carangelo 1, Pan 5, Anderson 10, Petronyte 8, Madera 7, Attura 5, Penna 16.

WBC Enisey 64-72: non disponibile