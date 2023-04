Neven Spahija non le manda a dire: «Milano squadra pazzesca, dobbiamo migliorare in tutto»

Alle 18.30 l'Umana Reyer calcherà il parquet del Mediolanum Forum per il big-match contro i Campioni d'Italia dell'EA7 Emporio Armani Milano. Le due squadre si sono affrontate già in 102 occasioni con un bilancio di 78-23 a favore dell’Olimpia. In più c’è stato anche un pareggio risalente alla stagione 1951/52: Reyer Venezia-Borletti Milano 38-38. All'andata vinsero gli orogranata 77-69 (Granger 18). L’ultimo successo di Venezia a Milano è datato 17 marzo 2019, quando l’Umana Reyer batté l’A|X Armani Exchange per 86-87 (Watt 24). Ben quattro gli ex della sfida: Jeff Brooks e Riccardo Moraschini da una parte, Stefano Tonut e Paul Biligha dall'altra. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports ed Eurosport 2.

Neven Spahija prepartita: «Entrambe le squadre arrivano alla partita da una brutta sconfitta, ma Milano ha una squadra straordinaria, con un grandissimo allenatore. Quest’anno ha avuto qualche problema soprattutto a causa degli infortuni, ma hanno dimostrato dopo le sconfitte grandi reazioni, per cui ci aspetta una partita molto difficile per il valore dell’avversario. Tuttavia ci stiamo preparando bene per fare del nostro meglio e mi aspetto una reazione da parte della squadra, come ha già mostrato in allenamento. È tornato Spissu e abbiamo messo in campo tanta aggressività e qualità. Abbiamo adesso un extraplayer straniero, per cui possiamo scegliere e lo faremo domani dopo l’allenamento. Prima dell'arrivo di Mokoka soffrivamo dal punto di vista della taglia fisica sul perimetro: avevamo bisogno di più atletismo, più corpo da mettere. Abbiamo preso un giocatore più giovane rispetto agli altri: tutte le squadre hanno bisogno dei veterani, ma avevamo bisogno di un giocatore giovane, affamato e molto atletico, perché dal mio punto di vista ci vuole anche un certo equilibrio tra veterani e giovani. Ripeto, Milano è una squadra pazzesca, per cui se vogliamo competere dobbiamo migliorare in tutto, non solo in alcuni dettagli offensivi e difensivi.»