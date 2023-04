Impresa della Reyer: la vittoria contro Milano vale il rientro in zona playoff

Impresa dell'Umana Reyer, che espugna il Mediolanum Forum 73-76 e rientra in zona playoff grazie alla vittoria sull'EA7 Milano.

Primo tempo

Rientra Spissu, ma coach Spahija conferma il quintetto con Granger, Bramos, Parks, Willis e Watt. Si segna poco in avvio, ma, dopo il 2-3 di Willis al 2', Milano allunga fino al 12-3 a metà quarto, con l'intensità difensiva dei padroni di casa che mette in difficoltà l'attacco orogranata, con anche qualche palla persa di troppo. L'ingresso di Tessitori è positivo (12-6 al 6'), poi l'EA7 tocca il 17-6 (7'30”), subito dopo l'esordio di Mokoka, che al primo pallone giocato segna il 17-9 all'8, con l'Umana Reyer che lima un altro punto (22-15) al primo intervallo breve grazie agli ex Moraschini e Brooks. Milano torna in vantaggio in doppia cifra, ma Parks e Tessitori rispondono per il 25-20 al 12', su cui la panchina di coach Messina chiama time out. È un'Umana Reyer che non molla e alza l'intensità difensiva, trovando sull'altro lato buoni canestri da Mokoka e importanti rimbalzi offensivi, come quello di Willis che firma il 31-27 al 17'. Nonostante il terzo fallo di Parks, gli orogranata tornano a un solo possesso al 18' con la tripla di Granger (33-30), anche se il finale ha come protagonista Napier che, pur non sfruttando il libero per il tecnico alla panchina veneziana, poi si scatena, segnando anche da metà campo sulla sirena il 40-31.

Secondo tempo

Napier continua il momento di ispirazione aprendo il secondo tempo con il canestro del 42-31, ma Willis e la tripla di Bramos invertono subito l'inerzia sul 42-36 al 22'. Dopo il canestro di Hines, segna Parks e Bramos si ripete: 44-41 al 24'30”. Il capitano arriva al quarto fallo subito dopo metà periodo, con Shields che invece si sblocca per il 49-43 al 25'30”, ma l'Umana Reyer continua a restare concentrata, impedendo agli avversari di correre e mettendo la freccia con due triple consecutive di Granger: 49-51 al 27'. E anche il finale è di marca veneziana, con Willis positivo su entrambi i lati del campo per il 52-58 all'ultimo intervallo. Parks firma il 52-60 con il primo canestro del periodo conclusivo, poi si risveglia Napier che da solo lima sul 57-60 al 31'. La partita sale di tono, con Milano che spende il bonus al 33' sul 59-62 e Tessitori si carica sulle spalle l'attacco, mettendo anche la tripla del 62-67 a metà quarto. L'Umana Reyer può difendere intenso, visto che il bonus arriva solo al 37' sul 62-69. Ci vogliono i liberi di Hall per portare il punteggio sul 64-69 al 37'30” con pronto time out di coach Spahija. Al 38'30”, viene fischiato un fallo di Granger sul tentativo da 3 di Shields, che converte dalla lunetta il 67-69, ma subito dopo si sblocca Spissu da 3: 67-72. Nell'ultimo minuto, Hines firma il buzzer beater del 69-72, poi sbagliano da 3 Granger, Hall e Napier, con il recupero finalmente orogranata e la schiacciata di Parks per il 69-74 con 15” da giocare. Dopo il time out milanese, Shields al secondo tentativo offensivo mette la tripla del 72-74 a 6” dalla sirena. Altro time out, stavolta orogranata, e quinto fallo di Melli su Willis a -5”: 2/2 e 72-76. Parks spende fallo su Napier a -2”: voluto l'1 su 2, con rimbalzo però di Brooks, che poi sbaglia entrambi i liberi ma finisce comunque 73-76.

Parziali: 22-15; 40-31; 52-58

EA7: Pangos 10, Tonut, Melli 4, Napier 23, Ricci 3, Hall 6, Baldasso ne, Shields 11, Alviti ne, Hines 7, Datome 2, Voigtmann 7. All. Messina.

Umana Reyer: Spissu 5, Tessitori 16, Parks 8, Bramos 6, Moraschini 2, De Nicolao ne, Granger 12, Chillo ne, Brooks 2, Willis 16, Watt 2, Mokoka 7. All. Spahija.