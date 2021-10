Reyer versione gran finale: Pesaro battuta cosi 77-68

Con capacità di soffrire e di non demoralizzarsi di fronte a un'encomiabile Carpegna Pesaro, uscendo in progressione in un gran finale l'Umana Reyer riprende la marcia in campionato, vincendo 77-68 al ritorno al Taliercio dopo il vittorioso esordio europeo in Francia.

Oltre a Bramos, resta fuori nelle rotazioni degli stranieri Charalampopoulos, con l'inedito quintetto iniziale formato da Phillip, Tonut, Stone, Mazzola e Watt. L'Umana Reyer difende bene (anche due stoppate di Watt), ma fin dall'avvio mostra difficoltà in attacco: il primo canestro dal campo lo segna Tonut (in precedenza a segno con un libero) giusto a metà quarto: 3-7. Pesaro arriva anche al +8 (5-13 al 6′), poi gli orogranata alzano ulteriormente l'intensità difensiva e si riavvicina: 11-13 (7'30”) e 14-15 (9′), prima che gli ospiti chiudano il quarto sul 14-19.

La partita è piuttosto “sporca”, anche nella rudezza dei contatti, spesso tollerati dalla terna arbitrale, e il ritardo dell'Umana Reyer rimane tra i 3 (16-19 all'11') ei 7 punti (16-23 al 12′ ), prima che la Carpegna riprenda il +8 (21-29) giusto a metà periodo e, con gli orogranata ancora poco precisi al tiro, aggiorni il massimo divario: sul +9 (27-36) al 18′ e sul +10 (30-40) al 19′, mantenendolo fino al rientro negli spogliatoi per l'intervallo lungo.