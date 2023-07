In orogranata Barry Brown Jr dei Metropolitans 92

L’Umana Reyer ha annunciato la firma di Barry Brown Jr, point guard di 191 centimetri proveniente dai Metropolitans 92.

Figlio d’arte, Brown Jr. nasce il 21 dicembre 1996 a St. Petersburg in Florida (USA) ed inizia a giocare a pallacanestro all’età di cinque anni, alle superiori guida al titolo regionale la Gibbs High School. Successivamente sceglie di studiare a Kansas State vestendo la maglia degli Wildcats per quattro annate accademiche e nel 2018 contribuisce in maniera decisiva alla conquista dell’Elite Eight, eliminando Kentucky nelle Sweet 16. Nel 2019 viene eletto Defensive Player of the Year della Big 12 Conference della Division I dell’NCAA, dopo essere già stato inserito nel miglior quintetto difensivo l’anno prima.

La stagione 2019/20 è la prima da professionista e veste la maglia dei Iowa Wolves, la squadra G League dei Minnesota Timberwolves con cui registra il season high di 35 punti contro i South Bay Lakers. Nel luglio 2020 firma in Germania per i Riesen Ludwigsburg mentre nel 2022 veste per un breve periodo la divisa dei Beijing Ducks, nella Chinese Basketball Association.

La stagione 2022/23 è ricca di emozioni per Brown Jr. perché con i New Zealand Breakers arriva fino in fondo al campionato NBL, disputando una strepitosa gara 4 di finale contro Sydney (20 punti e 9 falli subiti) e vincendo il premio di sesto uomo dell’anno. Inoltre, nel maggio 2023 si trasferisce ai Metropolitans 92 con cui gioca le ultime partite di regular season e i playoff registrando 13 punti, 2 rimbalzi e 2 assist a partita, con il 49% da 2 e il 48% da 3. Brown Jr. è decisivo nella gara 2 di semifinale con L’ASVEL con un buzzer-beater da tre punti che regala il successo e il provvisorio 2-0 nella serie. Infine, Barry Brown Jr. ha appena disputato la Summer League di Las Vegas giocando in quintetto base per i Phoenix Suns.