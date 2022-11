Basket femminile Serie A1, la Reyer Venezia espugna Lucca ed aggancia la vetta

Squadra in casa

L'Umana Reyer Venezia rimane imbattuta nel campionato di Serie A1 di Basket femminile.

Nel match valido per la settima giornata del girone di andata, le ragazze di Coach Mazzon, nonostante le assenze di Madera, Cubaj e Yasuma e la contestuale convocazione delle giovanissime Franchini, Zuccon e Toffolo, vincono agilmente, 67-79 il finale, sul campo della Gesam Gas E Luce Lucca.

Apporto decisivo delle lunghe Shepard e Kuier che chiudono il referto rispettivamente con (21 punti e 6 rimbalzi) e (19 punti, 8 rimbalzi e 3 stoppate).

Con questa vittoria la Reyer centra la settima vittoria su sette match di Campionato, nona consecutiva se si calcolano anche i due trionfi in coppa con Estudiantes e Lointek Gernika.

Il prossimo impegno delle orogranata sarà giovedì 10 novembre al Palasport Taliercio, palla a due ore 19:30, quando la Reyer Venezia affronterà le tedesche del Rutronik Stars Keltern, match valido per la terza giornata del girone H di Eurocup Women

La partita - Parte subito forte Lucca firmando un parziale di 7-0. Si sblocca anche la Reyer con una tripla di Kuier al minuto 7′. Le ragazze toscane continuano ad essere molto aggressive in difesa, ma le leonesse non mollano e si portano sul -1 a 4’03”. Parziale di 8-0 firmato orogranata, 11-18 a 1’36” dal termine. Il primo quarto finisce 11-22 con un canestro allo scadere di Villa.

Kuier e Shepard on fire in apertura del secondo quarto portano le orogranata sul +20, 15-35 a 6’32”. Lucca prova a rientrare firmando un parziale di 7-0 a 4’33” dalla fine. Botta e risposta di canestri con l’Umana Reyer che controlla la partita. Primo tempo che termina 28-44 Reyer con Shepard e Kuier già in doppia cifra con 15 e 17 punti.

Al rientro del terzo quarto parziale di 4-0 di Shepard. Lucca continua a lottare ma le nostre leonesse sono brave a rispondere colpo su colpo, 36-50 a 6’24”. Antisportivo di Miccoli e la Reyer ne approfitta per mantenere l’ampio vantaggio. Orogranata che perdono un pò di lucidità e subito la squadra toscana ne approfitta e firma il -7 a 1″48′. Terzo quarto che si chiude con un’importantissima tripla di Fassina, 51-62.

Ultima frazione di gioco che si apre con un fallo tecnico a coach Andreoli. Le due formazioni continuano a darsi battaglia, lottando e dando spettacolo, 57-69 a 6′ dal termine della gara. Umana con le redini della partita in mano controlla fino al suono della sirena.

Coach Mazzon fa entrare sul parquet Anita Franchini a 37″ dalla fine. La partita finisce 67-79 con ben 5 giocatrici in doppia cifra.

Il tabellino di Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Umana Reyer Venezia 67 - 79. Parziali 11-22, 28-44, 51-62, 67-79

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Pellegrini, Cappellotto 4 (2/5 da 2), Treffers* 19 (9/17 da 2), Natali* 5 (1/3, 1/2), Tulonen 13 (3/4, 1/3), Parmesani* 5 (2/6 da 2), Miccoli* 8 (4/7, 0/1), Valentino, Gilli NE, Frustaci, Morrison* 13 (2/9, 3/4) Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 23/51 - Tiri da 3: 5/11 - Tiri Liberi: 6/10 - Rimbalzi: 32 10+22 (Treffers 8) - Assist: 13 (Parmesani 3) - Palle Recuperate: 14 (Natali 5) - Palle Perse: 20 (Morrison 5)

UMANA REYER VENEZIA: Villa 13 (2/2, 2/3), Delaere* 12 (3/5, 2/4), Meldere, Fassina* 10 (2/5, 2/5), Santucci* 4 (1/5, 0/2), Toffolo NE, Shepard* 21 (10/13, 0/2), Kuier* 19 (5/5, 3/5), Franchini, Zuccon

Tiri da 2: 23/37 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 30 6+24 (Kuier 8) - Assist: 20 (Santucci 7) - Palle Recuperate: 12 (Villa 3) - Palle Perse: 24 (Santucci 7) Arbitri: Almerigogna M., Bettini C., Pallaoro L.