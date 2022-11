Basket femminile Serie A1, la Virtus Bologna interrompe la serie della Reyer Venezia

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Bologna Femminile

L'Umana Reyer Venezia di Coach Mazzon non centra il tredici. Si ferma, infatti, a dodici vittorie consecutive la splendida striscia stagionale delle orogranata che, nel big Match della 9° Giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile, cedono al Paladozza contro la Virtus Bologna.

Finisce 85-71 per le Vu Nere che possono contare su una Zandalasini in splendida forma, MVP dell’incontro con 25 punti. Per le orogranata la top scorer è Jessica Shepard che chiude a 18 punti ma insufficienti ad evitare il primo ko stagionale.

“Questa sera abbiamo pagato davvero l’inesperienza nei primi minuti - Il commento di coach Andrea Mazzon postpartita - ma sono orgoglioso delle ragazze per aver prodotto su questo campo 21 assist e 4 giocatrici in doppia cifra"

"Chiaramente - prosegue Mazzon - dobbiamo lavorare molto su ciò che abbiamo concesso, perché è chiaro che 15 palle perse e 12 triple concesse fuori casa non ti fanno certo vincere. É ovvio che le grandi giocatrici fanno grandi giocate e Zandalisini è stata fenomenale".

"Ora tutte saranno impegnate per la finestra Fiba dove da domani fino a domenica 27 le ragazze faranno 2 partite e 2 allenamenti al giorno - conclude il tecnico delle orogranata - Ammiro queste ragazze che si sono impegnate senza sosta e non possono mai fermarsi, da allenatore mi sembra una cosa impensabile non pensare alla loro salute fisica ma questo è quello che dobbiamo tutti affrontare.”

Il prossimo impegno dell’Umana Reyer Venezia sarà dopo la pausa per le Nazionali. Le orogranata affronteranno il Famila al Palaromare Schio in un altro big match del campionato domenica 4 dicembre alle ore 19:30.

La partita - Primo quarto che si apre subito con due punti di Shepard a cui risponde Parker. Ritmi altissimi con attacchi spumeggianti, 8-10 a 6’38”. Continua l’equilibrio nella gara, 15 pari a 4’22”.

Grazie all’antisportivo fischiato a Cubaj la Virtus allunga a +8 con 2/2 ai liberi per Orsili e la tripla di Laksa, 2’24” alla fine del prima frazione di gioco. Madera on fire infila due triple consecutive. Il quarto si chiude con un canestro allo scadere di Zandalasini, 32-23 a favore della Virtus.

Il parziale di 7-0 firmato Delaere, Villa e Shepard porta sotto l’Umana Reyer a inizio secondo quarto, 32-30. Orogranata già in bonus a 5’12” con Bologna che non molla un centimetro, 37-32 a 4’45”. Le bianconere allungano il proprio vantaggio con Laksa a fare la voce grossa, 43-35 a 1’55”.

A fine del primo tempo è la Virtus a condurre la gara con Laksa (15) e Zandalasini (10) già in doppia cifra.

Al ritorno dall’intervallo lungo è un canestro di Shepard a muovere il tabellino. Zandalasini scatenata porta Bologna sul +13, 56-43 a 6’26”. Bologna continua a spingere con le orogranata in difficoltà che fanno fatica a trovare il ritmo, 61-49 a 3’19”.

La Reyer ce la mette tutta provando a rientrare e cercando soluzioni diverse in attacco. Terzo quarto che finisce 63-56 a favore delle V Nere.

L’uno su due di Zandalasini, che tocca quota 17 punti, apre l’ultimo quarto. Bologna continua ad avere l’inerzia della partita in mano con Zandalasini a guidare le sue. Al giro di boa il punteggio è 74-62 con la Reyer che fa fatica a rientrare in partita.

Umana Reyer che prova a reagire ma la Virtus scappa via definitivamente. La partita finisce 85-71

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia 85-71. Parziali: 32-23; 48-37; 63-56

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 4, Rupert 7, Barberis ne, Dojkic 12, Andrè 8, Zandalasini 25, Orsili 2, Parker 12, Laksa 15, Cinili ne (All. Ticchi)

tiri da 2 19/38, tiri da 3 12/23, t.l. 11/16, rimb. dif. 7, rimb. off. 22, p.p. 13, p.r. 9, assist 12

Umana Reyer Venezia: Villa 10, Delaere 10, Meldere ne, Cubaj 6, Madera 7, Yasuma 5, Fassina, Shepard 18, Kuier 15, Franchini ne (All. Mazzon)

tiri da 2 22/39, tiri da 3 7/21, t.l. 6/12, rimb. dif. 11, rimb. off 24, p.p. 15, p.r. 5, assist 21