Basket, i Giants Marghera vincono il campionato di Promozione battendo 62-56 la Pallacanestro Eraclea

Una serata degna di un romanzo. Uno spettacolo incredibile, sugli spalti e in campo. Un sogno diventato una fantastica realtà. I Giants Marghera vincono il campionato di Promozione battendo 62-56 la Pallacanestro Eraclea, avversario di grande valore, e possono festeggiare la promozione in serie D. Una notte incredibile quella vissuta venerdì sera al PalaStefani, con l’impianto esaurito in ogni ordine di posto e con un entusiasmo incredibile. Una cornice di pubblico degna di ben altre categorie, così come il livello di gioco offerto dalle due squadre.

Dopo la vittoria di gara 1 nel litorale, Eraclea sa di aver poco margine di errore: dopo il 12-10 iniziale, la gara sembra prendere la strada biancoverde nel secondo quarto dove arriva un parziale mostruoso: Eraclea vola sul 20-36 e la serie sembra destinata a gara 3. Al rientro dagli spogliatoi però si rivede la Marghera dell’ultimo periodo: senza paura, con gli occhi cattivi e la voglia di mostrare tutte le proprie qualità. La remuntada si concretizza in pochi minuti e possesso dopo possesso: la tripla di Grosso vale il 44-45, ma Eraclea trova le energie per andare oltre e riprendere il margine sul 46-53. Qui sale in cattedra un sontuoso Mihalich che assieme al resto della squadra cambia nuovamente marcia. SI arriva a un finale al cardiopalma dove Marghera però non sbaglia più nulla, sfruttando il blackout di un’Eraclea bloccata. Mihalich dalla lunetta è glaciale, Carraretto sbaglia le triple della speranza e al PalaStefani scoppia la festa. Il sogno è diventato realtà, un capolavoro di coach Filippo Campanini, del vice Comito, e di un gruppo eccezionale.